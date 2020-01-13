哈萨克斯坦小微企业迎来三年免税期

哈通社/阿拉木图/1月13日 – 哈萨克斯坦小型企业在2020~2022年间将不用缴纳公司所得税、个人所得税、社会税和土地税等税费。

根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与2018年年底发布的命令，小型和微型企业从2020年起将享受为期3年的免税政策。

按照哈萨克斯坦共和国商业法典的规定，员工数量少于100人、年平均收入低于30万倍按月计算指数（АЕК）*的公司属于小型企业，员工数量少于15人、年平均收入低于3万倍按月计算指数的公司属于微型企业。

*按月计算指数：为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由哈萨克斯坦政府每年确定的计算指数。

不过，从事以下活动的法律实体不属于免税范围：与麻醉药品，精神药物和制毒原料有关的活动；生产或批发应纳税产品；在谷物接收点储存谷物的活动；彩票；赌博领域的活动；与放射性物质有关的活动；保险市场中的银行业务（或某些类型的银行业务）和活动（保险代理人的活动除外）；审计活动；证券市场的专业活动；征信机构的活动；安全活动；与民用和民用武器及其弹药有关的活动；在土壤利用领域中的活动，包括探矿者的活动；出售矿物、煤炭、石油的活动；某些类型石油产品的零售，如汽油，柴油和燃料油；对外经济活动。

值得一提的是，托卡耶夫总统上个月签署了暂停对小型和微型企业实体进行检查的决定。根据总统令，国家机构和地方执行机构将于2020年1月1日至2023年1月1日期间暂停对中小企业的检查与预防控制和监督。

【编译：木合塔尔·木拉提】