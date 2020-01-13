菲律宾旅游胜地塔尔火山喷发 附近居民撤离

哈通社/努尔苏丹/1月13日 —— 据中新网消息，马来西亚《星洲日报》12日报道，菲律宾旅游胜地塔尔火山喷发，喷出的火山灰高达10至15公里。

据报道，12日，菲律宾火山与地震研究所“强烈建议”火山附近岛两个小镇的“高风险”村庄进行撤离。

菲律宾国家减灾管理委员会发言人坦巴尔说，离塔阿尔火山最近的3个镇约1万名居民已开始疏散。菲律宾当局称，塔阿尔火山西南地区目前正下着含火山灰烬的尘雨。

起初菲律宾当局暂停尼诺伊艾奎诺国际机场的班机起降仅数个小时，但昨天稍晚又宣布，将持续暂停班机起降，直到另行通知为止。

马尼拉国际机场管理署总经理蒙瑞尔表示，13日还会继续暂停航班，因为尼诺伊艾奎诺国际机场的跑道上仍有火山灰。

菲律宾航空及交通当局的联合声明指出，交通部长杜加德(Arthur Tugade)已经指示航空官员“采取一切必要措施维护公共安全”。声明还提到，他们打算今天早上重新评估情况。

据悉，住在距离火山岛约7公里小镇塔里萨伊的民众表示，火山爆发时可听到响亮的爆炸声。另外，菲律宾火山与地震研究所在火山爆发前的几个小时，也记录了一系列地震，最强烈的地震发生在上午8点和上午11点，强度为2级。