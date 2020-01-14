总统访问德国期间达成的共识执行情况如何

哈通社/努尔苏丹/1月14日--外交部就总统访问德国期间签署的协议执行情况召开了会议。

据外交部消息，哈萨克斯坦副外长玛尔古兰·巴依穆罕14日会见德国政府与俄罗斯、中亚和东部伙伴关系的协调员、德国联邦议院议员德克·维瑟。

会晤期间，双方就2019年12月5日哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问德国期间，与德国总理安格尔·默克尔达成的共识执行情况，以及地区间合作的前景进行了探讨。双方均表示，已准备好进一步加深和扩大哈-德之间贸易和投资合作伙伴关系。

副外长在讲话中指出，总统对欧洲的访问框架之下，两国共签署价值约24亿美元的商业协议。此外，他还呼吁德方根据欧盟国家标准简化对哈萨克斯坦的签证制度，并表示这将有助于在经济、教育和文化领域进一步加强双边关系。

会谈期间，德克·维瑟表示，德国支持哈萨克斯坦实行的所有改革，并愿意协助落实。

会晤期间，双方还就人道主义问题也进行了讨论。哈萨克斯坦的德国侨民和在德哈桥架起了两国人民交往与友谊的重要桥梁，两国政府正在努力为其公民创造最佳条件。

根据会晤结果，双方就继续发展双边关系达成了共识。

【编译：阿依波塔】