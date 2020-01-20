儿基会：三分之一来自最贫困家庭的少女从未入校学习

哈通社/努尔苏丹/1月20日 —— 据联合国新闻处消息，联合国儿童基金会今天发布一份最新报告显示，来自全球最贫困家庭的10-19岁少女中，有近三分之一从未跨入校门学习，各国公共教育资源分配的悬殊差异和不平等“令人感到羞耻”。

这份题为《应对学习危机：迫切需要增加投资以改善最贫困儿童教育》的报告表示，贫困、性别歧视、残疾、种族、语言障碍、物理距离和基础设施薄弱等，都是阻碍最贫困家庭儿童获得优质教育的因素。这一群体在教育的各个阶段均被排除在外，使他们无法获得摆脱贫困所需的技能和机会，同时也加剧了全球教育和学习危机。

报告指出，公共教育领域的资金不足和分配不平等，导致班级人数过多、教师培训不足、缺少教学材料以及校园基础设施匮乏，这些情况反过来又对学生的出勤率、入学率和学习效果产生负面影响。

报告表示，最贫困儿童所获得的教育资金不足，正在加剧本已十分严重的全球学习危机。根据世界银行统计，全球低收入和中低收入国家的儿童中，有超过半数在小学毕业时仍然无法阅读或理解一篇简单的文章。

辜负最贫困儿童就是辜负我们自己

儿基会执行主任福尔表示，“全球各国都辜负了本国最贫困的儿童，从而也辜负了他们自己。倘若公共教育支出不成比例地偏向最富有家庭的儿童，那么最贫困家庭的后代就难以实现摆脱贫困的愿望，无法学到所需的知识以便在当今世界参与竞争并取得成功，无法为本国的经济做出贡献。”

报告分析了42个国家的数据发现，全球20%最为富裕的家庭，其儿童所获得的教育资金几乎是最贫困20%家庭儿童的两倍。

非洲地区的十个国家：几内亚、中非共和国、塞内加尔、喀麦隆、贝宁、尼日尔、卢旺达、加纳、多哥和突尼斯在这方面的差异最大，富裕儿童所获得的平均教育资源是贫困儿童的四倍之多。

在几内亚和中非共和国，最富裕儿童所获得的教育资金分别是最贫困儿童的九倍和六倍。这两个国家也是全球儿童失学率最高的国家之一。

在报告所分析的42个国家中，仅有巴巴多斯、丹麦、爱尔兰、挪威和瑞典做到了公共教育支出平均分配。

拨出教育预算的10%为每一名儿童提供学前教育

这份报告的发布适逢世界经济论坛2020年年会即将于明天（1月20日）在瑞士达沃斯开幕，而各国的教育部长则将于今天到22日期间齐聚英国伦敦，参加“教育世界论坛”。报告为各国政府和教育政策制定者提供了清晰的建议和指南——

• 在国内资源分配方面，须保障20%最贫困家庭的儿童至少能够获得20%的教育；

• 优先为贫困家庭儿童人数最多的中小学教育提供资金，在这一阶段实现资源平均分配后，再逐渐向高等教育层次发展；

• 为每一名儿童提供至少一年的学前教育。学前教育是各阶段学校教育所仰仗的基础。完成学前教育的儿童学习质量更高、辍学率更低，在成年后为经济社会做出贡献的可能性更高。将全国教育预算的至少10%用于学前教育就能实现全民覆盖。

福尔表示，“国际社会正处在一个关键的节点。对儿童教育实施明智且平等的投资，最有可能帮助儿童摆脱贫困，让他们掌握所需技能以获得改变命运的机会，并在未来为自己创造更多发展机遇。”