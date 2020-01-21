研究称中国在科研领域的投入可能已经超过了美国

哈通社/努尔苏丹/1月21日 -- 美国长期以来一直是全球科学与技术的引领者，但最新的一项研究报告指出，美国正在逐步丧失这一地位。

据CNN报道，隶属美国国家科学基金会的国家科学与工程统计中心日前公布了一份名为《美国科学和工程状况2020》的报告。

报告指出，美国经济一直与科技紧密结合。美国2000年后每年在科技研发领域的投入都增加大约4%，到2017年已经达到5480亿美元，居全球第一。但全球的研发投入在这17年中迅速增加，其中32%的增长来自中国，导致全球科技研发投入目前已经超过2万亿美元，而美国占据的份额持续下滑。

报告发现，亚洲国家政府在科学技术研究方面的支出增长幅度最大，其中中国赶上了美国。

美国国家科学理事会科学政策委员会主席菲利普斯（Julia Phillips）15日对媒体说，中国目前可能是世界最大的研发国家。

她认为中国可能在2019年就已经在总统研发支出方面超过了美国。

菲利普斯解释说，世界上有两种科技研发。一种叫«基础研究（fundamental research），包括理论和应用研究，可以产生新的知识；另一种叫«实验研发»，可以产生改进材料或设备等新事物，但不是新知识。美国2017年在基础研究领域的政府投入是760亿美元，商业投入850亿美元，远超世界其他国家；中国等国家却在实验研发领域增加了投入。这也是双方科技研发最显著的区别。