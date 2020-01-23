哈萨克国际通讯社与意大利安莎通讯社签署合作备忘录

哈通社/努尔苏丹/1月23日-- 23日，哈萨克国际通讯社（哈通社）与意大利安莎通讯社(ANSA、习惯称为安莎社)签署合作备忘录。

哈萨克国际通讯社总裁阿斯哈尔·奥玛若夫和意大利安莎通讯社总裁斯蒂法诺·德·亚历山德里签署了合作备忘录。

在合作备忘录框架之下，安莎社将开设“哈萨克斯坦新闻”专栏。同时，哈通社也将用英文发布关于意大利政治、经济、文化领域新闻。

哈通社总裁阿斯哈尔说：“今天签署的合作备忘录非常重要。根据协议，安莎社将用英文和意大利文开设专栏，而哈通社将用英文发布意大利新闻。这是两国在媒体领域相互合作的重要一步。意大利同行对哈萨克斯坦的经济和旅游领域表现出浓厚兴趣。同时，要特别感谢安莎社总裁斯蒂法诺·德·亚历山德里，这是我们与欧洲通讯社签署的第一份合作备忘录。”

据其介绍，这是哈萨克国际通讯社与国际其他通讯社签署的第43份合作备忘录。

同时，安莎社总裁也指出了合作备忘录的重要性。

他说：“这是安莎社今年签署的第五份合作备忘录。在此之前与塔斯社、新华社等大型通讯社建立了合作关系，如今与哈通社签署合作备忘录，我对此感到非常高兴。安莎社是意大利最大的通讯社，我相信我们的合作将进一步加强两国间的友好合作关系。”

值得一提的是，安莎通讯社ANSA是意大利领先国际通讯社之一，使用意大利语、英语、德语、葡萄牙语和阿拉伯语发布新闻。日均新闻发布量超过3000条，图片和视频发布量超过700个。

哈通社是哈萨克斯坦最大的国家级国际通讯社。总部位于首都努尔苏丹市，在阿拉木图设有分社，并包括拜科努尔在内的全国各地设有15个记者站，同时在俄罗斯、中国、土耳其、阿联酋、波兰、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国派有常驻记者。

今年是哈萨克国际通讯社成立的100周年。

【编译：阿依波塔】