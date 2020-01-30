德国有意继续扩大与哈萨克斯坦的经济合作

哈通社/柏林/1月30日--哈萨克斯坦外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德29日在对德国进行的工作访问框架下，就落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫去年对德国进行正式访问期间达成的共识会见德国外交部长海克斯·马斯。双方还就即将举行的会谈和访问议程进行了讨论。

德国外长对哈萨克斯坦总统正在就和平集会自由、建立政党、取消死刑方面做出的改革给予高度评价。

同时，特列吾别尔德还与数名德国商界代表举行了双边会谈，并就废物利用、发展交通运输、数字和信息技术领域的合作、以及其他具体项目进行了讨论。

当天，哈萨克斯坦外长应德方邀请，在德国经济东部委员会的新年招待会上发表讲话。德国、东欧和中亚国家政府机关领导人、德国领先企业代表和商界代表出席了活动。

“德国是哈萨克斯坦主要的合作伙伴。令人欣慰的是，德国同时也高度重视与哈萨克斯坦的合作。在哈萨克斯坦的近900家德资企业也对哈萨克斯坦的经济发展做出了重要贡献。”特列吾别尔德说。

哈外长就呼吁德国商界代表向哈萨克斯坦进行投资，向德方介绍了哈萨克斯坦良好的营商环境。德方对哈萨克斯坦提出的投资项目表现出浓厚兴趣，并对哈方领导人对德国项目的高度重视表示了感谢。

活动框架下，哈外长还与德国联邦经济和能源部部长彼得·阿尔特迈尔举行了会谈。会谈期间，阿尔特迈尔向哈外长就积极扩大两国合作领域、高度重视两国间的贸易往来表示了感谢。

据悉，他将于2020年6月前来努尔苏丹市出席国际贸易组织第12届部长级会议。

哈萨克斯坦外长对德国进行的访问再次证明了哈萨斯坦总统于2019年12月对德国进行的访问取得了有效的成果，推动了两国关系的积极快速发展。

德国经济东部委员会负责德国在中欧、东欧、南欧、南高加索和中亚29个国家的经济事务。

【编译：阿依波塔】