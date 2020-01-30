哈通社/埃里温/1月30日--埃里温国立大学哈萨克语言、历史和文化中心以阿拜命名。

哈萨克斯坦大使馆代哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃向埃里温哈萨克语言、历史和文化中心赠送电脑（装有哈萨克斯语软件）、互动式电子白板、哈萨克词典（120本）和哈萨克语教材等一系列助于研究和学习哈萨克语的学习用品。

赠送活动期间，哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使提穆尔•沃拉扎耶夫向埃里温大学领导层、教授和大学生就研究哈萨克语、历史和文化方面做出的贡献表示了感谢。

“阿拜诞辰175周年之际，通过现代化学习用品研究哈萨克语将有助于扩大和加深两国间的文化连续性。而达丽哈·纳扎尔巴耶娃向中心赠送的礼物更是对深化两国文化和人道主义关系的美好意愿。”他说

同时，埃里温国立大学代理校长盖格姆·格沃根宣布了关于以阿拜命名哈萨克语言、历史和文化中心的决议。

据其介绍，亚美尼亚语版的哈萨克文学集于去年出版。

值得一提的是，埃里温哈萨克语言、历史和文化中心在哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使馆的支持下于2010年8月19日成立。

【编译：阿依波塔】