哈萨克斯坦总统会见美国国务卿

哈通社/努尔苏丹/2月1日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫2日在总统府会见正在对哈萨克斯坦进行正式访问的美国国务卿迈克·彭佩奥。

国家领导人对美国国务卿的到访表示欢迎，并强调指出，自哈美两国建交以来，双方在各领域的合作中都取得了丰硕的成果。

“美利坚合众国——是哈萨克斯坦独立时首批承认其独立地位的国家之一。这一历史事实始终被我们铭记在心。两国在诸如核裁军、国际反恐以及经贸合作方面有着紧密的联系。在双边关系的进一步发展方面，我们有着许多潜力。 ” 哈萨克斯坦总统说。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫谈及他在纽约举行的联合国代表大会第74届会议期间同美国总统唐纳德·特朗普的会晤，并请彭佩奥代为转达他对美国国家领导人的问候。总统同时表示，他愿意同美国总统在世界各地的各种场合举行会晤，但更期待在哈萨克斯坦举办会谈。

会谈中，双方均着重强调了进一步加深哈萨克斯坦与美国在所有领域，特别是在经贸、投资、IT技术、民主价值观的进步以及国际反恐领域的双边合作的重要性。

我国领导人表示，有意在哈萨克斯坦设立阿富汗问题特别代表职位。

美国国务卿对哈萨克斯坦领导人表现出的热情好客表示感谢，并指出，美哈两国之间已经建立了基于保障经济、国际和平于稳定的传统而互信的合作关系。

“我们之间的经济联系非常好。两国之间建立直达航线的事宜正在考虑当中。除了在能源领域的合作外，我们在发展其他领域合作方面潜力巨大。唐纳德·特朗普总统命我转达他对您的问候。我很荣幸今天在此与您会面。 ” 迈克·彭佩奥说。

美国国务卿高度评价了哈萨克斯坦通过«朱桑»人道主义救援行动，从中东战乱地区接回本国公民的做法。他还对哈萨克斯坦为阿富汗恢复和平，稳定经济和提升人民生活水平而提供的援助表示赞赏。

迈克·彭佩奥还对哈萨克斯坦正在实施的政治改革进程表示了肯定，并预祝其获得成功。

双方在会谈中就共同关心的国际和地区热点问题进行了深入交流。美国国务卿向哈萨克斯坦总统介绍了美国针对中亚地区新战略的基本内容。

哈萨克斯坦总统强调了C5+1（中亚五国+美国）对话模式的重要性，并相信2月3日在塔什干举行的这一会议将取得良好的成果。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫和迈克·彭佩奥对哈美两国签署政府间航空合作协议相互表示祝贺。这份基于«开放天空»原则的协议，为哈萨克斯坦与美国之间建立直航航线奠定了法律基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】