纳扎尔巴耶夫接见祖国之光党副主席

哈通社/努尔苏丹/2月5日--努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫5日接见祖国之光党第一副主席包尔詹·拜别克。

据首任总统新闻处消息，包尔詹·拜别克向首任总统、祖国之光党主席就保持党与人民的密切关系、提升党工作人员素养方面制定的举措，以及将于3月举行的党政治委员会扩大会准备工作进行了汇报。

他说：“2019年，共有21.3万人提交入党申请，与2018年相比，增长34%。根据统计，在遇到问题时，每4个哈萨克斯坦公民中的1个，向祖国之光党求助。 根据您下达的工作指示，对各州进行视察工作已开始。此次工作的重点是对偏远地区的视察，最近我们对阿特劳州的马哈特和之乐沃伊县进行了视察。”

首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫表示，解决人民面临的问题方面，党的积极性非常重要。

纳扎尔巴耶夫说：“阿特劳-阿斯特拉罕公路工程正在进行，阿特劳和阿克托别之间也会修建公路。在完成大型公路项目之后，也要开始着手州内道路的修建工作。这对居民来说非常重要。”

会谈期间，祖国之光党主席向副主席下达一系列具体工作任务。

根据此前的报道，祖国之光党主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫5日签署了关于2020年3月18日举行祖国之光党政治委员会扩大会议的命令。

【编译：阿依波塔】