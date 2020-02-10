政府总理马明出席江布尔州地方议会非例行会议

哈通社/努尔苏丹/2月10日--政府总理阿斯哈尔·马明10日出席江布尔州地方议会非例行会议。

据总理官网消息，会议期间，政府总理马明指出江布尔州上一任州长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫对江布尔州发展做出的贡献，并对其表示了感谢。

同时，马明向参会代表介绍江布尔州新任州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫。

“首任总统、民族领袖努尔苏丹•阿比舍吾勒•纳扎尔巴耶夫和总统哈斯穆-桌马尔特·托卡耶夫都特别关注江布尔州的发展情况。当前，江布尔州领导层的责任重大，需要加快江布尔州的社会经济发展，加强民族关系、提高居民生活水平。”总理说。

同时，他还指出解决经济稳步增长、吸引投资、新增工作岗位、提高居民生活水平和提高居民收入等问题的重要性。

“我相信别尔德别克·马舍别克吾勒可以根据以往丰富的工作经验，同地方议会议员一起高质量完成国家总统下达的工作任务。”他说。

萨帕尔巴耶夫于1953年2月9日出生在克孜勒奥尔达州，毕业于阿拉木图国民经济学院。

在此之前，萨帕尔巴耶夫曾担任哈萨克斯坦海关监管局局长、财政部副部长兼海关监管委员会主席(2002-2006)、总理办公室副主任兼政府驻议会代表(2006-2007)、经济和预算规划部副部长（2007）、劳动和社会保障部部长（2007-2009）、东哈州州长（2009-2014）、政府副总理（2014-2015）、阿克托别州州长（2015-2019）、劳动和社会保障部部长（2019年2月至8月）等多个要职。

【编译：阿依波塔】