哈萨克斯坦宣布对高鼻羚羊实施禁狩令 以保护和恢复其种群数量

哈通社/努尔苏丹/2月11日 – 哈萨克斯坦政府延长针对高鼻羚羊的禁狩令。

哈萨克斯坦境内的高鼻羚羊种群数量在2015年因不明原因的疾病爆发而锐减，死亡的羚羊数量达到15万只左右。因此，哈萨克斯坦政府曾于2015年出台了至2019年12月31日的禁狩令。

为了继续保障高鼻羚羊种群数量的稳定恢复，这一禁令将得到延长。

哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部林业和野生动物委员会新闻发言人萨肯·迪力达赫梅特11日表示，为了确保哈萨克斯坦境内高鼻羚羊种群数量的恢复，哈政府出台政府令，即日起至2023年，在哈萨克斯坦境内严格禁止任何形式的针对高鼻羚羊的狩猎行为（禁止依法使用赛加羚羊及其身体器官和衍生物）。

据其介绍，哈萨克斯坦教科部科学委员会动物学研究所此前曾就此提出建议，经过相关部门及专家组的讨论，建议获得了采纳。

禁令自公布之日起10个工作日后生效（2月20日）。

哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部林业和野生动物委员会新闻发言人萨肯·迪力达赫梅特强调，除了通过法律手段予以禁止狩猎等行为外，还将采取一系列其他措施，最终目标是保障高鼻羚羊种群数量达到50万只。

【编译：木合塔尔·木拉提】