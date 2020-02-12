托卡耶夫总统出席志愿者项目前端办公室揭幕仪式

哈通社/努尔苏丹/2月12日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日出席在首都努尔苏丹市阿斯塔纳世博园区举行的《Birgemiz（我们在一起）》志愿者项目前端办公室揭幕仪式。

据悉，《Birgemiz（我们在一起）》志愿者项目前端办公室将成为向全国志愿者提供咨询、培训和信息交流的中心。

该前端办公室将负责组织志愿者项目、开办各类课程、培训人员、实施检查监督以及开展统一信息调度和信息咨询接收转达等工作。





托卡耶夫总统在揭幕式上表示，2020年是哈萨克斯坦的志愿者年，在这一大型国家性活动的框架下，制定并开始着手实施了一系列大型的社会计划和活动，前端办公室便是其中之一。

总统表示，他对项目能够获得最终的成功充满信心，并强调这一机构将在全国范围内设置。





在志愿者年框架下正式成立的前端办公室揭幕仪式上，为公众介绍了项目的QQAZVOLUNTEER.KZ平台，以及«Bilim（知识）», «Qamqor（慈善）», «Úmit（希望）», «Sabaqtastyq（协作）», «Taza Álem（清洁世界）» 和 «Saulyq（健康）»七大项目平台的情况。





来自政府各机构、中央机构负责人、国际和非政府组织的代表以及全国各地的志愿者代表出席了仪式。

2019年12月，托卡耶夫总统宣布2020年为哈萨克斯坦的志愿者年。

【编译：木合塔尔·木拉提】