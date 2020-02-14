外交部副部长访问维也纳并同多个联合国组织负责人举行会晤

哈通社/维也纳/2月14日 – 哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫本月12~14日期间对奥地利维也纳进行了访问，并同驻维也纳的联合国组织负责人举行了会晤。

在同联合国原子能机构总干事拉斐尔·格罗西举行的会谈中，双方就加强在和平利用核能等问题，以及合作实现对塞梅核试验场被辐射土地的恢复利用方面开展的工作等深入交换了意见。

原子能机构总干事在会谈中高度评价了哈萨克斯坦在全球防止核扩散工作中所发挥的特殊作用。

拉斐尔·格罗西对哈萨克斯坦派团出席在维也纳的

国际原子能机构总干事感谢哈萨克斯坦共和国代表代表团参加由国际原子能机构主办的主题为«保持和加强努力»国际核安保大会（ICONS 2020）。

考虑到哈萨克斯坦在核安保方面的贡献，总干事期待哈萨克斯坦代表团能够出席2021年的《核材料实物保护公约》审议大会。





访问期间，外交部副部长阿什克巴耶夫还会见了新近任命的联合国为也难办事处总干事、联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达•瓦利。

会上，双方就预防犯罪、打击极端主义和恐怖主义，以及应对外国恐怖主义战斗人员相关威胁等内容深入交换了意见。

加达•瓦利对哈萨克斯坦通过«朱桑»人道主义行动，从冲突地区接回妇女儿童的工作给予了高度的赞赏。

他还表示，毒品和犯罪问题办公室将继续特别注意位于阿拉木图的中亚区域信息协调中心为打击毒品威胁而开展的实际活动，并将为该中心提供力所能及的援助。

期间，外交部副部长还会见了全面禁止核试验条约组织执行秘书拉西纳·泽尔波。

拉西纳·泽尔波强调了哈萨克斯坦关闭塞梅核试验基地的重要意义，以及哈萨克斯坦为该组织工作所做出的突出贡献。

双方就合作在哈部署一座惰性气体放射性核素监测站的问题进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】