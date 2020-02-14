托卡耶夫总统向德国企业代表介绍哈萨克斯坦的投资环境

哈通社/慕尼黑/2月14日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日与RETHMANN AG＆Co.KG公司董事会成员、Rhenus Logistics和Rhenus Recycling公司总裁迈克尔·威弗斯举行会晤。

会谈期间，托卡耶夫总统向德国企业领导人介绍哈萨克斯坦稳定的经济发展趋势和良好投资环境。总统表示，吸引外国投资是当前的计划之一，而德国也是可靠的合作伙伴。

同时，总统向迈克尔·威弗斯介绍哈萨克斯坦代表团。哈萨克斯坦代表团成员包括政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、外交部长穆合塔尔·特列吾别尔德、哈萨克斯坦驻德国特命全权大使达吾然•卡热珀夫等。

迈克尔·威弗斯就能有机会与哈萨克斯坦总统会面向托卡耶夫表示了感谢，并向总统介绍了公司概况。据其介绍，该公司的年度营业额约为500亿欧元。

作为Rethmann公司的子公司，Rhenus Port Logistics公司的主要业务是货运代理。

该公司在维尔纽斯（立陶宛）、法兰克福（德国）、基辅（乌克兰）、莫斯科（俄罗斯）均设有仓库。

【编译：阿依波塔】