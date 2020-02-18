哈萨克斯坦将引进即时支付系统

哈通社/努尔苏丹/2月18日--哈萨克斯坦数字发展、国防和航空航天工业部部长阿斯哈尔•朱马哈利耶夫18日表示，《关于数字技术监管问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行修改和补充》法案包括引进即时支付系统。

据其表示，如今，电子商务正在蓬勃发展。 在这方面，就互联网质量优化、提高数字素养和增加无现金支付等方面已展开相应工作。 当前，117个城市和人口超过250人的3100多个村庄已接入移动宽带。 计划到今年年底，为人口超过250人的1000多个村庄接入高速移动互联网。

“计划将于2021-2022年，为人口少于250人的877个村庄接入3G / 4G技术的宽网络。正如大家所知，移动互联网的接入将不断提高人民的数字素养。此外，也将重新启动关于提高数字素养方面的相关培训。去年，各州政府已为53.2万人进行相关培训。数字素养的提高可以促进贸易发展、提升人民生活水平。”朱马哈利耶夫说。

部长表示，随着移动互联网的不断强大和数字素养的提高，无现金支付也越来越普及。如今，无现金支付规模增长2.3倍，总额达14.5万亿坚戈。

“值得一提的是，《关于数字技术监管问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行修改和补充》法案包括引进即时支付系统，该系统的引进将加速无现金支付的发展脚步。同时，即时支付系统也能对国内生产的发展和‘简单物品经济’产生积极影响。在这方面，将同贸易和一体化部共同开展一系列工作。总体来说，即时支付系统的引进将推进国产品走向世界舞台，为国家的经济发展产生辅助效益。”朱马哈利耶夫说道。

【编译：阿依波塔】