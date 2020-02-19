绝不作弊的迪玛希 以及他的“小目标”

哈通社/莫斯科/2月19日 – 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达伊别尔艮在莫斯科举行了新闻发布会。

歌手的父亲哈纳特·阿伊特巴耶夫和俄罗斯著名音乐家伊戈尔·科尼出席了当天的发布会。

这场面向各大媒体记者的新闻发布会由伊戈尔本人主持，旨在介绍将于3月9日在俄罗斯首都举办的迪玛希个人演唱会。这将是迪玛希欧洲六国巡回演唱会的第二站。伊戈尔表示，他坚信哈萨克斯坦青年歌手的演唱会将举办的非常成功。

演唱会就是考试 绝对不能作弊

会上，迪玛希则向众人分享了他对莫斯科演唱会的计划。

«我们将这个晚会命名为ARNAU，此前我们在包括美国等国家也举行了演唱会，而现在正在筹备莫斯科的精彩演出。»他说。

迪玛希在新闻发布会上还说：«我把每一场演唱会，都视为一场在观众面前接受的考试。而在考试中，欺骗和打小抄的行为都是不被允许的。»

俄罗斯大师的盛赞

俄罗斯音乐大师伊戈尔随后谈到了被他总结为«迪玛希现象»的心理学现象。

«迪玛希是一个拥有独特歌喉的，无法复制的存在。通过他的歌喉来表现一段音乐德这一个过程是非常重要的。因为，他是一个充满了才华的人。而我，是他的一个有音乐修为的粉丝！我意识到，无论我怎样努力，我都不可能像他一样。他的天赋高不可测。»他说。

否认传言

迪玛希的父亲哈纳特·阿伊特巴耶夫承诺，观众朋友们将在莫斯科的个人演唱会上看到更多新的内容。

迪玛希在此次新闻发布会上再次明确否认了关于他会代表俄罗斯参加欧视歌唱大赛的传闻。

«我非常尊重这个赛事，这是一个高规格的音乐盛典。但我认为，我并没有参加这个大赛的需要。我是一名哈萨克斯坦公民，是一位爱国者，所以这种传闻完全是无根之言。»他说。

迪玛希的小目标

迪玛希还谈到了他的一个小目标——打造一首以哈萨克语为基底的流行世界的歌曲。

他以K-POP音乐的流行举例说，通过这种韩流风潮，韩语音乐在全世界各地掀起了一阵流行热度。哈萨克斯坦歌手希望，通过自己的努力，哪怕让一首哈萨克语歌曲达到这样的水平，都是一项成就。

迪玛希的父亲对此表示支持，他说：«流行音乐对语言是不挑剔的，我看到各国歌迷用哈语演唱迪玛希的歌曲时真的蛮震惊的。在美国的演唱会上，有来自54个国家的歌迷参加，他们与迪玛希一起高歌，用俄语、哈萨克语还有各种语言。这多棒啊！只要歌迷们喜欢一个歌手，欣赏他的作品，那么语言、民族之类的，都无法成为阻碍。»

关心中国歌迷

迪玛希在发布会上还特别的关注了中国歌迷们的近况，并表示，他相信在众多英雄般的医护人员的努力下，治疗新型冠状病毒的特效药一定能够被找到。

迪玛希在新闻发布会最后还分享了一些未来的计划，包括与未被透露名字的说唱歌手一起制作的新歌曲等。

【编译：木合塔尔·木拉提】