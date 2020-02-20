参议院议长主持召开同农业技术院校代表之间的讨论会议

哈通社/努尔苏丹/2月20日 – 在议会听证会筹备工作框架下，参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃20日同教育和科学部及农业技术学校代表举行了会晤。

参议院议员、教科部人员、«职业»控股集团代表及农业技术院校领导人等出席会议。

会议就农业学科及不同级别的专业人员培养问题，以及对新的人才培养体系的需求和教育程序等问题进行了讨论。





阿克托别高等农业技术学院院长阿曼凯德·叶斯尔克珀夫指出，农业部门对农业领域人才在培养过程中的实践问题常常有所忽视。此外，这位校长强调，农业领域的教科书目前最新版本是2010年出版的教材，因此相关领域有必要组织人手开始考虑出版新版本教材的问题。





达丽哈·纳扎尔巴耶娃对这一表态表示支持，并指出商业届也对人才匮乏问题多次提出意见。议长强调，缺乏实践经验，实际上导致了实用人才在市场上的匮乏。





议长表示，各地方政府有必要在相关领域加强对各级院校的支持力度。

在会议期间，与会人士提议在阿塔梅肯企业家协会的地区机构基础上，组建一个旨在提高农业领域教育质量的委员会。

根据会议结果，参议院议长指示参议院农业事务、自然资源利用和农村发展委员会妥善研究与会人士提出的问题，并准备在议会听证会上进行讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】