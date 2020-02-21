改善投资环境理事会会议讨论税收政策问题

哈通社/努尔苏丹/2月21日 -- 政府总理阿斯哈尔·马明21日主持召开改善投资环境理事会例行会议。会议就哈萨克斯坦税收政策问题及其对哈萨克斯坦投资环境的影响进行了讨论。

英国驻哈萨克斯坦大使迈克•吉福德、加拿大大使尼阔利亚•布鲁索、欧盟驻哈代表处大使卡尔勒森、美国驻哈使馆临时代办特奥多·林，以及EY, Deloitte, PwC,等公司代表就外国在税收方面的经验及其在营造良好商业环境和发展经济竞争中的作用，以及在哈萨克斯坦实施先进的税收管理和财政政策方法等问题发表观点。

哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰•达列诺夫和财务部副部长别勒克•乔勒潘胡洛夫就哈萨克斯坦正在进行的税收改革问题发表讲话。

政府总理马明表示，截止2019年底，哈萨克斯坦的国内生产总值增长4.5%。增长基本体现在非原料领域：建筑（12.9%）、贸易（7.6%）、交通运输（5.1%）、加工领域（4.4%）。吸引的外国直接投资达250亿美元。国民实际收入增长5.5%,通货膨胀率5.4%，保持在计划区间内。鉴于世界经济的周期性放缓和中国的局势，维持和加强发展是当务之急。

同时，总理介绍旨在提高经济效率、改善商业环境、增加就业和吸引投资进行税收改革。

【编译：阿依波塔】