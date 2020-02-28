医学专家呼吁国民重视疫情 避免前往新冠肺炎蔓延的国家

哈通社/努尔苏丹/2月28日 – 医学博士、教授扎克斯勒克·多斯卡利耶夫呼吁哈萨克斯坦公民，重视对个人健康的保护，避免前往正在发生新冠肺炎疫情的国家。

在27日举行的新闻发布会上，学者表示，每一个人都应对自己保护的健康状况负有责任，更应避免在罹患传染性疾病后，将其传染给其他人。

«国家首席卫生医师公布了存在旅行风险的国家名单，公众应该对此予以关注。因为，在这些地区存在着较高的染病和死亡风险。每个人只有一次生命，因此不应毫无意义的冒险。不冒险，也是对家庭和国家的责任。»他说。

学者呼吁国民听从卫生部的建议，避免前往正在发生疫情的国家和地区旅行。

多斯卡利耶夫强调，哈萨克斯坦卫生部在疫情发生后采取了许多有效和必要的举措，对来自中国的公民实施了隔离观察程序。正式有赖于这一系列的举动，哈萨克斯坦至今免受疫病的侵扰。

他重申，新冠肺炎目前正在国际上蔓延。根据世卫组织的统计，全球33个国家确诊患有新冠肺炎的病例达到了8.1万余人，有2700多人因病死亡。新型冠状病毒的感染速度快，死亡率高，而治疗起来又很困难。儿童和抵抗力较低的老年人是最容易染病的群体，孕妇和有慢性病的人群也属于高危。

【编译：木合塔尔·木拉提】