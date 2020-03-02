首席卫生医师《关于加强哈萨克斯坦预防新型冠状病毒感染的措施的命令》已正式生效

哈通社/努尔苏丹/3月2日 – 由哈萨克斯坦首席卫生医师于2月25日签发的《关于加强哈萨克斯坦预防新型冠状病毒感染的措施的命令》已于2020年3月1日起正式生效。

根据该命令，受COVID-19影响的国家将被分为三类，并对来自这些国家的人员采取不同的检疫防控措施。

类别1.a：包括所有来自受疫情最严重的国家（中华人民共和国、伊朗）的人员。

该类别人员需接受为期14天的强制隔离。在结束强制隔离后的10天中，其居住地的初级医疗卫生机构还将通过电话联系方式，实时了解这些人员的身体状况。

类别1.b：包括所有来自中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区、中国台湾地区、韩国、日本和意大利的人员。

该类别人员入境后将接受为期14天的居家隔离，并由居住地初级医疗卫生机构人员每日登门观察身体情况，并确保不前往人群聚集区域。在结束居家隔离后的10天中，其居住地的初级医疗卫生机构还将通过电话联系方式，实时了解这些人员的身体状况。

类别2：包括所有来自新加坡、泰国、阿塞拜疆的人员。

该类别人员入境后将接受为期14天的居家隔离，在结束居家隔离后的10天中，其居住地的初级医疗卫生机构还将通过电话联系方式，实时了解这些人员的身体状况。

类别3：包括所有来自美国、德国、阿联酋、英国、法国、巴林、科威特、西班牙、马来西亚的人员。

该类别人员自入境哈萨克斯坦之日其，将接受居住地初级医疗卫生机构为期24天的通过电话联系方式进行的身体情况远程监测。

截至目前，哈萨克斯坦境内没有发现任何确诊的新型冠状病毒感染的肺炎病例。

【编译：木合塔尔·木拉提】