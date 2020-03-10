哈萨克斯坦政府和央行就国际原油市场情况发表声明

哈通社/努尔苏丹/3月10日 – 哈萨克斯坦政府及央行就国际原油市场情况及确保宏观经济稳定的措施发表了联合声明。

在总理官网上发布的消息中称，由于在日前举行的欧佩克+会议上，主要的石油出口国家之间未能就减产问题达成一致，国际油价出现了显著地下跌。

声明说：«2020年3月9日布伦特原油价格下跌了30%，至每桶31~33美元。有鉴于这一情况，哈萨克斯坦政府和央行宣布，当前公共政策重点将保持确保国家宏观经济的稳定和财政政策的有效性，控制通货膨胀以及保障社会稳定。»

需要指出的是，外部市场的情况以及其对哈萨克斯坦经济所产生的影响一直受到监控。 为了快速的制定和实施必要的决定，哈萨克斯坦已经成立了以总理为首的应急指挥部。

声明指出，政府财政政策相关措施将以充分履行社会义务为主要方向，已经出台来削减非必要财政开支的决定。

政府和地方执行机构将严密关注物价的不合理上涨情况，特别是对有重要社会意义的商品和服务的价格波动将予以高度重视。

将严格确保不出现裁员和拖欠工资的情况，并保障员工的合法权益不受侵犯。

国家银行在其职权范围内将调配适当的资源，并将实施必要的措施，通过提高基准利率和采取适当的汇率政策来收紧货币政策，从而确保价格稳定。这些措施将能够限制通货膨胀的加速，并防止本国货币汇率出现过度波动。

为确保外汇市场和金融市场的稳定，央行将会采取必要的货币干预。

声明指出，央行拥有足够数量的黄金和外币资产，以及所有必要的工具，包括监管工具，以防止出现对坚戈汇率进行的投机交易。

金融市场监管和发展署将采取旨在稳定金融市场的相关措施。

政府和央行拥有足够必要的资源，用于应对危机以及保障哈萨克斯坦共和国社会经济的稳定发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】