艾克拜尔·米吉提：中国向哈萨克斯坦捐赠的物资印有阿拜诗词

哈通社/努尔苏丹/4月8日 —— 中国著名哈萨克族作家、中国全国政协委员艾克拜尔•米吉提8日在哈萨克斯坦国家图书馆举行的“阿拜和精神遗产”视频研讨会上就哈萨克著名诗人阿拜作品中文翻译工作进行了介绍。

据他介绍，阿拜作品于上个世纪50年代开始翻译成中文。

“将阿拜诗歌作品首次翻译中文的人是锡伯族作家哈焕章。目前，他已90岁高龄。因翻译阿拜作品，他的笔名为哈拜。1950年开始，翻译成中文的阿拜作品在报纸和杂志上刊登。1982年，中国中央民族出版社出版了哈拜翻译的《阿克利亚》。” 艾克拜尔·米吉提说。

艾克拜尔·米吉提表示，《阿拜箴言录》中文版最初由中国侗族作家、翻译家粟周熊先生于1994年由俄译本译出。

“阿拜诞辰150周年框架下，我于1994年10月至1995年6月期间将《阿拜箴言录》由哈萨克原文翻译成中文。”他说。

艾克拜尔·米吉提还说：“2013年9月，中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行访问期间在纳扎尔巴耶夫大学讲话时引用了阿拜箴言录第37章摘录。中国中央电视台春节联欢晚会是全中国观看的节目。2018年的春节晚会上，中国著名戏剧演员朗诵了阿拜诗句。就这样，中国1亿人口一晚上认识了阿拜。”

中国哈萨克作家表示，中国近日向哈萨克斯坦提供的首批人道主义医疗物资上都印有阿拜诗词。

“每个捐赠物上都印有阿拜的‘知心朋友，守望相助’诗词。全人类共同面临的这一困难时期，阿拜思想相助两国友谊的加强。”他说。

据此前报道，中国向哈萨克斯坦提供的首批人道主义医疗4月2日到达阿拉木图。

【编译：小穆】