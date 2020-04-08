北京中医医院院长：最重要的是-不要惊慌
记者：首先，我想谈谈中国专家在新冠病毒患者治疗方面的经验。在治疗患者过程中，采用了中国传统医学的什么方法？
刘清泉：治疗过程中，我们发现80%的病情为轻症和重症，甚至也有无症状的病情。目前，已对无症状感染者实施了医学观察。此外，危重症患者占20%。
治疗无症状感染者和轻症患者，首先要采取隔离，防止病情进一步恶化。这一措施旨在向危重症患者优先提供医疗资源和治疗。此外，中医诊疗在无症状感染者和轻症患者治疗过程中展现了有效性。
我们通过中医诊断发现新冠疾病类属于“湿气综合征”。因此，我们对轻症患者进行“排出病原湿气”、“排毒”、“退烧和改善血液循环”等治疗。新冠肺炎对肺部、脾脏和胃部造成重创。因此，我们使用药物来增强肺部功能和脾胃。
我们在武汉江夏方舱医院对500多名冠病患者进行了上述治疗方式。此外，我们为患者的康复利用了火疗和经络穴位敲打治疗法，以及练习气功和太极拳等方法。
目前，从我们医院治愈出院的患者重新检测新冠病毒结果为阴性。其次，通过这种治疗后没有任何患者的病情进一步恶化。此外，在我们医院工作的医生和护士，以及方舱医院医护人员当中没有出现感染病例。
记者：如何防止新冠肺炎？
刘清泉：首先，要维持稳定和适当饮食，避免食用高脂肪和甜食，以及生冷食物。要尽量食用易消化的高热量食物。其次，要适当休息。此外，要尽量做一些康复体操。
除此之外，居家隔离、拒绝参与群聚活动、勤洗手和戴口罩也非常重要。当前，中国采取的最有效措施就是待在家里。
记者：戴口罩有何益处？
刘清泉：在中国，我们要求必须佩戴口罩。因为，患者在疫情期间可能将病毒传染给其他人。而口罩防止健康人感染病毒。
目前，新冠肺炎还未全面研究，我们还不太了解该病毒。因此，为防止疫情传播，必须佩戴口罩。
记者：欧洲部分国家新冠疫情的恶化有何原因？
刘清泉：这一切都跟文化差异有直接关系。在欧洲，只有患者戴口罩。有些人认为，健康的人不必戴口罩。还有一个原因是，对部分地区进行隔离措施。
记者：您还能提供什么建议？
刘清泉：要保持冷静。疫情期间在社会上出现混乱现象是正常的。但是，没有必要惊慌。绝大部分确诊患者病情轻症，仅20%患有其他疾病的患者病情达到危重。因此，最重要的是-不要惊慌，疫情会过去。过渡精神压力可能会对身体造成伤害。
哈通社向人民网为此次采访提供的协助表示感谢！
【记者：鲁斯兰·苏莱曼诺夫 编译：小穆】