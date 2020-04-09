纳扎尔巴耶娃：疫情考验下，我们要共同实现同一个目标

哈通社/努尔苏丹/4月9日--参议院（议会上院）议长达丽哈·纳扎尔巴耶娃对哈萨克斯坦可以战胜疫情困难表示信心。

纳扎尔巴耶娃今日在线上举行的参议院全体会议上表示，首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫发表的署名文章已发布。文章简单易懂，向人民群众给予了信心和力量。民族领袖在文章中对新冠肺炎疫情进行了深入分析，并且对国内就保护国民身体健康和保护国民经济方面实施的各项措施给予了高度评价。

议长表示，正如首任总统在文章中提到，国家就稳定社会实施了一系列具体措施。

“国家将继续进行相关工作。最重要的是，大家要明白，困难时期，国家会照顾所有需要帮助的公民。在这方面，国家具备所有必要资源。困难时期更能体现决策的对与错。如今，我们可以看到首任总统建立的国家基金，以及经济多样化、发展农业和基础设施等有远见政策的成果。 ” 议长说

同时，她对国家可以战胜新冠肺炎疫情困难表示了信心。

“首任总统对应对危机的各项举措给予了支持，并呼吁大家共同支持哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统和政府。首任总统发表的文章为应对危机行动注入了新动力，我相信在座的各位议长也同意我的说法。困难时期，维持社会团结和和谐非常重要。那么在疫情考验下，我们要共同实现同一个目标，共同的利益。 ” 纳扎尔巴耶娃说。

【编译：阿依波塔】