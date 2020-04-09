中国抗疫医疗专家组飞抵首都

哈通社/努尔苏丹/4月9日 —— 由10人组成的中国抗疫医疗专家组9日下午从新疆乌鲁木齐飞抵首都努尔苏丹市。

哈萨克斯坦卫生部副部长哈玛勒詹·纳德尔沃夫到机场迎接中国医疗专家组的到来。

“今天，我们迎接了中国同仁们的到来。这是在两国元首达成的共识框架下进行。对我们来说，这非常重要。因为，中国医疗专家在新冠肺炎诊疗和研究领域有着丰富的经验。中国抗疫医疗组由肺科、传染病科、急诊科、流行病学和公共卫生领域的10名专家组成。接下来的15天内，他们将分享新冠肺炎诊疗和公共卫生领域的经验。”他说。

据副部长介绍，中国专家组将到访努尔苏丹市、阿拉木图市和卡拉干达市。

“当前，我国有治愈出院的患者和危重症患者。卫生部已制定了符合国际经验的新冠肺炎诊疗临床方案。我相信将从中国同仁收到有效的经验。”纳德尔沃夫说。

中国驻哈萨克斯坦特命全权大使张霄指出，中国医疗专家组医师们都具有丰富经验的高水平专家。

“哈萨克斯坦新冠肺炎疫情形势严峻。很遗憾，病毒感染人数不断增长。从中国新疆来到的医疗专家组在抗疫过程中治愈过很多患者。中国是最先受到该疫情影响的国家。因此，我们在抗击疫情过程中积累了不少经验。但是，我们对该病毒的了解还不多。中方愿意跟哈萨克斯坦朋友分享抗疫经验。”张霄说。

中国抗疫医疗专家组副领队、新疆人民医院副院长陆晨表示，中国为抗击疫情花费了3个月的时间。

“我们做了充分的准备来到了哈萨克斯坦，将分享防控新冠疫情经验。我们在新疆的抗疫工作中积累了丰富的经验。相信我们的双边合作将进一步加强。”他说。

【编译：小穆】