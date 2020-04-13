欧佩克+达成减产协议

哈通社/努尔苏丹/4月13日--据新华社报道，石油输出国组织（欧佩克）12日晚宣布，欧佩克与非欧佩克产油国当天达成石油减产协议，将从5月1日起日均减产970万桶，首轮减产为期两个月。

欧佩克与非欧佩克产油国12日举行部长级视频会议并达成协议。根据协议，今年5月至6月的减产规模为日均970万桶，7月至年底减产规模将降至每日770万桶，2021年1月至2022年4月减产规模将降至每日580万桶。

欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多当晚在社交媒体上发表声明说，此次减产协议规模最大，持续时间最长，具有历史性意义。声明说，协议有利于产油国、消费者和全球经济，是国际合作和多边主义的胜利。

本月9日，欧佩克和非欧佩克产油国曾初步达成协议，计划在今年5月至6月日均减产1000万桶。由于墨西哥反对为其分配的减产额度，当天未能达成最终协议。根据12日达成的协议，墨西哥的减产额度为每天10万桶，而不是此前建议的每天40万桶。

根据此前的报道，哈能源部部长努尔兰·诺海耶夫在会上表示，哈萨克斯坦将继续支持基于建设性的对话和旨在应对当前国际市场艰难形势而联合制定的减产决定，并将负责任的履行自身的减产承诺。