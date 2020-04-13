蒙古国哈萨克同胞们向托卡耶夫总统致感谢信

哈通社/努尔苏丹/4月13日--在蒙古国的哈萨克同胞们向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致感谢信。

据总统新闻秘书别热克•瓦里在社交媒体上发布的消息，蒙古国哈萨克同胞们就疫情期间向在哈蒙古国留学生们创造一切条件的哈萨克斯坦和国家总统表示了感谢。

«我们代表蒙古国哈萨克同胞们向您问好！祝您工作顺利，愿哈萨克斯坦的国际威望日益提高！愿席卷全球的疫情早日结束，继续美好时光。航班停飞，边境全部关闭的特殊情况期间，有一部分蒙古国留学生们被迫留在哈萨克斯坦。刚开始，我们对此非常担心，甚至感到焦虑，不过，在得知在您的关怀和哈萨克斯坦教育和科学部，以及欧亚国立大学对我国留学生的妥当安排之后发现之前的担忧是多余的，悬着的心也终于放下了。目前，他们也跟哈萨克斯坦本国学生一同接受着远程教学，我们每天通过电话会了解他们的一切情况。»蒙古国同胞们在致谢信中写道，

同时，13名家长在联名感谢信中对蒙古国留学生们的未来表示了信心。

«尊敬的哈斯穆-卓玛尔特•科梅尔吾勒·托卡耶夫！我们相信目前在欧亚国立大学读书的孩子们将来会为加强两国关系作出贡献。»家长们写道。

【编译：阿依波塔】