抗击新冠：迄今有哪些国家为哈萨克斯坦提供了援助？

哈通社/努尔苏丹/4月14日 – 新冠病毒的全球大流行，令人意外的在一定程度上拉近了许多国家之间的友谊。受到疫情困扰的国家之间相互施以援手，提供救援物资与人员协助，携手应对疫病，共克时艰。

在这场疫情当中，哈萨克斯坦也得到了包括美国、中国等不少国家的援助。

最先伸出援手的国家——美国

在哈萨克斯坦宣布确诊首个新冠肺炎病例的3月13日晚，来自美国的救援物资就抵达了努尔苏丹市国际机场。

这批物资由美国国际开发署和联合国世界卫生组织提供，主要是个人防护用品，旨在用于预防COVID-19的传播。

3月底，美国方面又想哈萨克斯坦提供了一笔总额3.65亿坚戈的专项拨款，用以支援哈国的抗疫行动。

中国先后提供了2批人道主义物资

4月初，首批来自中国的救援物资抵达哈萨克斯坦。在此前，托卡耶夫总统与中国国家主席习近平曾在电话会谈中谈及与之相关的内容。

搭载这批物资的飞机于4月2日抵达阿拉木图国际机场。物资中包括了测温仪、检测盒、防护服、手套、眼镜、口罩等。

4月4日，第二批中国援哈物资运抵阿克托别，这批来自新疆维吾尔自治区和山东省的物资包括了22万只医用口罩和3000套防护服。

在阿克托别的中国企业还向当地提供了50万口罩。

为了协助哈萨克斯坦抗击新冠肺炎疫情，中国还向哈国排除了医疗团队，与哈国医护人员一起开展工作。

韩国向哈萨克斯坦提供了1000套测试试剂

4月4日，来自韩国的1000套新冠病毒测试试剂运抵哈萨克斯坦。

这批物资是跟随运载哈国侨民的韩亚航空公司班机，从首尔出发的。飞机上载有百余名从韩国撤离的哈萨克斯坦侨民。

航班降落在阿拉木图国际机场，在卸下哈国侨民和物资后，接走了等候在那里的韩国公民。

阿联酋提供了13吨救援物资

阿拉伯联合酋长国为哈萨克斯坦提供的救援物资于4月6日抵达哈萨克斯坦，这批物资总量达13吨，主要是医疗用品，包括口罩、防护服、手套和消毒剂等。

哈外交部当天对阿联酋的支援表示感谢。

波兰向哈国支援了一批电脑

4月13日，来自波兰的救援物资抵达哈萨克斯坦。

救援物资包括由波兰Wipasz公司生产的可重复使用医用口罩（10万只）和卢博米尔斯基基金会向哈萨克斯坦学生就远程教学赠送的笔记本电脑等。

根据此前的报道，日本方面也曾表示将向哈国提供一批新冠肺炎病毒检测试剂。

【编译：木合塔尔·木拉提】