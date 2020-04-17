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    13:39, 17 四月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦新生儿命名大调查：阿里汗与拉雅娜最受欢迎

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    哈通社/努尔苏丹/4月17日 – «阿里汗（Әлихан）»和«拉雅娜（Райана）»连续两年成为我国男女宝宝被命名最多的名字。

    哈萨克斯坦司法部民事登记处公布了2019~2020年新生儿命名的情况。

    根据该部门在其官方Facebook主页上公布的信息，«阿里汗（Әлихан）»、«阿依苏力坦（Айсұлтан）»和«努尔伊斯兰（Нұрислам）»连续第二年成为父母们为男宝宝命名的TOP-3。

    数据显示，2019年，共有4268名男宝宝被命名为«阿里汗（Әлихан）»，3270名被命名为«阿依苏力坦（Айсұлтан）»，2528人被命名为«努尔伊斯兰（Нұрислам）»。

    而在2020年一季度，被以这三个名字命名的男宝宝分别为1204人、841人和765人。

    其中，2019年的女宝宝命名TOP-3分别是：«拉雅娜（Райана）»——5601，«玛蒂娜（Медина）»——5320和«阿依泽烈（Айзере）»——4510。

    2020年一季度的TOP3则是：«玛蒂娜（Медина）»——1289，«艾斯勒慕（Асылым）»——1183和«拉雅娜（Райана）»——1172。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 社会 黄金储备
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