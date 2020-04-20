中国专家组：抗击新冠疫情 我们与哈萨克斯坦同在

哈通社/阿拉木图/4月20日 – 中国的医学专家同我国疫情最为严重的地区——阿拉木图市的同行分享了他们在抗击新冠肺炎（COVID-19）过程中积累的经验。

10位中国肺病学、流行病学和公共卫生领域的专家组成的医疗专家团队，20日同桑佳尔·阿斯芬迪亚洛夫哈萨克国立医科大学、阿拉木图市政府、哈萨克斯坦卫生部代表举行了视频会晤。

会晤期间，国立医科大学校长塔勒哈特·努尔霍金对中方学者们同哈国同仁分享相关经验与信息表示了感谢。

«我们对中国同行的到来感到欣慰。相信诸位的经验，将有助于我国的抗疫工作。我们希望能够从诸位这里获得更多有关诊断和治疗方面的信息。»塔勒哈特·努尔霍金说。

会上，阿拉木图市卫生管理部门负责人特留汗·阿布勒达耶夫介绍了目前该市的疫情蔓延情况。

据其介绍，目前阿拉木图市共确诊新冠肺炎患者525人，其中85人治愈出院（4人为儿童），死亡5例。

从第一例病患确诊至今，感染率在2~58%之间。大多数确诊患者是在4月13~14日出现的。疫情一直呈现波动状态。

阿拉木图市现有6家研究所开展PCR快速检测，每个研究所每日可完成1500份样本的检验，并计划将这一数据提升至每日3000份。

市传染病医院现有800个床位，住院率54%。此外，如果加上国防部提供的野战医院，病床数量还能提升至1000个左右。

模块化的快速组装医院也即将完工，该病院建成后将再增加280个床位。

来自中国的医学专家们高度评价了阿拉木图医护工作者在此次疫情中的工作成就和专业表现。

同时，他们也就诊断和治疗过程中需要加强的部分提供了建议。

这些建议包括：严查密切接触者、加强诊断能力、加强对医护人员的防护及相关知识的培训等。

阿布勒达耶夫对此表示同意，并介绍了对医护人员防护装备的提升和采取的相应措施等。

中方代表在会议结束时表示，对哈国人民将最终战胜这一疫病充满了信心。

«对于病毒而言不存在国界，同病毒的对抗中，哈中两国之间的友谊将更加稳固。»中方代表说。

【编译：木合塔尔·木拉提】