托卡耶夫总统下周将就新冠疫情发表电视讲话

哈通社/努尔苏丹/4月21日 —— 哈萨克斯坦总统新闻秘书别热克·瓦里21日通过社交媒体发布消息称，托卡耶夫总统下周将就国内新冠肺炎疫情情况发表电视讲话。

总统新闻秘书表示，托卡耶夫总统的工作日程表根据新冠疫情情况进行了调解。目前，总统通过视频连线和电话连线召开工作会议，并听取政府和相关部门，以及地方政府官员的汇报，并作出工作指示。

他还表示，托卡耶夫总统近日还出席了欧亚经济联盟首脑会议和突厥语国家合作委员会（突厥议会）非例行峰会，并与俄罗斯、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和以色列等国家的领导人，以及联合国秘书长和美国国务卿通电话。电话会谈中，总统就从外国接回哈萨克斯坦公民，共同应对疫情、相互提供人道主义援助、保持双边经贸合作和保障食品和医疗产品的运输问题达成了共识。

总统新闻秘书强调，保障国民健康和安全是托卡耶夫总统的主要工作任务，因此他呼吁人民严格遵守紧急状态期间采取的相关措施。托卡耶夫总统的亲自指示下，国家向因紧急状态失去收入的公民和社会弱势群体提供了补助金。

【编译：小穆】