哈萨克斯坦医疗代表团或将前往中国交流经验

哈通社/努尔苏丹/4月22日 —— 卫生部部长耶勒詹·比尔塔诺夫22日同中国抗疫医疗专家组举行了视频会谈。

卫生部长表示，哈萨克斯坦医护人员目前与中国同仁和世界卫生组织建立了紧密的合作。他同时还强调，卫生部高度重视研究和引进全球医疗领域先进经验。

比尔塔诺夫指出，中国抗疫医疗专家组的此次访问将促进双方医疗领域的合作。此外，哈萨克斯坦医疗卫生领域代表团访问中国交流经验具有重要意义。

“我认为该领域的交流经验具有重要作用。为有效推动抗疫工作，我希望应考虑这一提议。若有必要，我愿意向中国卫生部长致信。”比尔塔诺夫说。

会上，卫生部长向中国抗疫医疗专家组为哈萨克斯坦抗击疫情工作提供的巨大贡献表示了感谢，并向中方代表颁发了“为哈萨克斯坦医疗卫生事业提供的贡献”勋章。

据悉，根据哈中两国元首达成的共识，由10名专家组成的中国医疗专家组于4月9日抵达首都努尔苏丹国际机场，并在努尔苏丹、卡拉干达和阿拉木图进行了为期15天的访问。访问期间，中国专家组为哈萨克斯坦医护人员举行培训课程，并在抗疫领域分享了经验。

【编译：小穆】