哈通社/努尔苏丹/4月28日--据工业和基础设施发展部消息，努尔苏丹和阿拉木图之间的航班时间和票价已确定。

消息称，根据总统下达的工作指示，5月1日起，努尔苏丹和阿拉木图之间的航空交通运输将恢复运营。努尔苏丹和阿拉木图之间每日有4班航班，其中2班由阿斯塔纳航空公司，1班由斯卡特航空公司，1班由飞狮航空公司执飞。

另外，哈萨克斯坦各家航空公司鉴于当前的困难情况，将票价暂时锁定在七千~三万坚戈之间。

具体来说，各家航空公司的航班时间如下。

1.阿斯塔纳航空公司（Air Astana）：

阿拉木图06:55 – 努尔苏丹08:40，航班号：КС-951

努尔苏丹09:40 – 阿拉木图11:20， 航班号：КС-952

阿拉木图19:45 – 努尔苏丹21:30， 航班号： КС-855

努尔苏丹22:30 – 阿拉木图00:10， 航班号： КС-856

2.飞狮航空公司(FlyArystan)：

努尔苏丹10:50 – 阿拉木图12:30，航班号： KCX-7056

阿拉木图 13:00 – 努尔苏丹14:40，航班号：KCX-7055

3.斯卡特航空公司（SCAT）：

阿拉木图 (09:00) – 努尔苏丹11:30，航班号：DV-713

努尔苏丹12:30 – 阿拉木图 15:00，航班号： DV-714

据悉，疫情防控得到进一步好转之后将继续增加每日航班班次。

【编译：阿依波塔】



