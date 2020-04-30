参议院批准通过关于移民程序调节相关法案

哈通社/努尔苏丹/4月30日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）30日召开全体会议，批准通过《关于就移民程序调节问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案。

该法案旨在落实哈萨克斯坦2017-2021年移民政策概念及执行计划。

对移民程序相关法案进行修改和补充的主要目的是，为移民到哈萨克斯坦的哈萨克族同胞创造便捷条件；优化劳务移民制度，以创造有利于国内经济需求的投资环境；根据国际经验，扩大对移民程序的监管并防止和阻止非法移民。

劳动和社会保障部部长布尔詹·努尔穆别托夫表示，对法案进行的修改和补充方面，首先，根据当前实施的法案，申请“归国哈侨”身份的同胞们需要提交哈萨克斯坦独立之前在其他国家居住的相关证明。实际上，1991年之后出生的同胞们无法提供该证明。因此，此前未曾加入哈萨克斯坦国籍证明将成为主要标准。

其次，为同胞们创造便捷条件并避免重复提交文件，同胞们将可以同时提交长期居留申请和入籍申请。

同时，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫下达的工作指示，从其他国家移民到哈萨克斯坦的哈萨克族同胞称呼今后将从“归国哈侨”变更为“血亲同胞”。

“另外，就扩大对移民程序的监管并防止和阻止非法移民方面也对法案进行了相应修改和补充。”部长说。

根据此前的报道，马吉利斯（议会下院）全体会议于3月11日二读通过了《关于就移民程序调节问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案草案。

【编译：阿依波塔】