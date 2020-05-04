哈通社/努尔苏丹/5月4日 – 哈萨克斯坦最低生活保障标准提升。

据统计分析网站finprom.kz数据，哈萨克斯坦最低生活水平标准在一个月内提升了3%，在一年内提升了了14%。

月通货膨胀率为1%，年通胀率6%。

全国范围内，最低生活水平标准最低的地区是西哈州，最高的是首都努尔苏丹（两者之间的差距22%）。

根据哈萨克斯坦国家经济报统计委员会数据，4月份哈萨克斯坦人均最低生活水平标准为3.16万坚戈，环比上涨2.8%，同比上升13.5%。

值得一提的是，从4月1日起，哈萨克斯坦按月计算指数从年初的2651坚戈上调为2778坚戈。

受此影响，哈萨克斯坦最低生活保障标准也有提升。此外，最低工资和最低退休金标准也相应进行了调整。

按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。

按地区计，最低生活保障标准最高的地区是努尔苏丹市（3.64万坚戈），其次是曼格斯套州（3.62万坚戈）和阿拉木图市（3.52万坚戈）。

【编译：木合塔尔·木拉提】