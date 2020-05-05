总统：我们要坚持“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府“模式

哈通社/努尔苏丹/5月4日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在接受《主权哈萨克斯坦》报的采访时表示，要坚持“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”模式。

总统表示，国家克服了过渡时期的所有困难，已踏上可持续发展道路。当前的目标是大力发展，取得更多的成就。法国著名哲学家让-雅克·卢梭曾经说过：“只有强大的国家才能确保其公民的自由，”为了改善人民的生活水平，必须要使哈萨克斯坦成为强大的国家。 同时，也必须坚持‘强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府’模式。

同时，托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦将继续推进国民经济多元化进程。

“为国家的繁荣，我们将继续推进国民经济多元化进程。在这方面，需要为中小型企业提供最大程度的支持。同时，我们将进一步发展人力资本，这在形成具有竞争力的国家方面是非常有必要的。因此，我们的任务是从根本上实现教育、科学和医疗卫生领域的现代化工作。 另外一个目标是，引导国民更勤奋。在国际上，我们的民族还不是公认的勤奋民族，这也严重损害了我们的声誉。只有勤奋努力，才能解决很多问题，发展国家，促进繁荣。因此，我认为灌输勤奋思想应成为青年教育的主要方向，这会直接关系到国家的未来。”托卡耶夫说。

【编译：阿依波塔】