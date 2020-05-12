政府总理就恢复经济问题下达一系列工作指示

哈通社/努尔苏丹/5月12日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明12日主持召开政府例行工作会议，并就紧急状态之后的经济恢复问题下达了一系列工作指示。

总理表示，托卡耶夫总统昨日宣布哈萨克斯坦国家紧急状态正式结束。2020年前四个月的数据显示，国际经济下滑0.2%。全球性隔离措施和紧急状态导致经济下滑，特别是服务领域指标明显下降，4月份的贸易和交通运输领域指标环比下降30%。

同时，今年前四个月，基本经济领域保持了积极态势。加工业增长7%、采矿业6％，建筑业5.5％、机械工程25.4％、制药24.2％、建筑材料15.6％，轻工业13.9％。

马明表示，哈萨克斯坦正在逐步放宽隔离制度，要尽快推动经济复苏，促进服务业恢复经营。在这方面，国家推出的税收优惠、低利率贷款等扶持措施具有重要作用。

政府总理说：“根据总统下达的工作指示，经济复苏计划将在年底前完成制定。我要求，国家经济部与总理府将这项全面计划提交下次会议。各州政府需采取具体措施来恢复服务行业。总体来说，未来一段时期的优先事项是增加经济的自给自足，形成具有竞争力的非原料型新经济结构。”

【编译：阿依波塔】