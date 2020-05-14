又有三座城市恢复同首都和阿拉木图的民航航班

哈通社/努尔苏丹/5月14日 – 哈萨克斯坦交通运输首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫批准恢复奇姆肯特市、阿克套市和乌拉尔市与努尔苏丹市和阿拉木图市之间的民航客运往返航班通航。

目前，根据各地新冠肺炎（COVID-19）疫情防控情况，民航客运班机的复航工作正在按照计划分阶段逐步实施。

在此之前，为贯彻落实总统交付的相关任务，根据国家委员会决议，在严格遵守卫生部提供的防疫消毒措施的前提下，至2020年5月11日，哈萨克斯坦国内已有13个城市恢复了民航客运航班的通行。

奇姆肯特市、阿克套市和乌拉尔市的机场，以及由这两座城市飞往首都和阿拉木图的航班，也将根据要求，严格实施相关的检疫规则。

这些规则包括保持社交距离、佩戴口罩、严格消毒、测体温等一系列要求。

若航班乘客中出现发热或其他症状（咳嗽、呼吸困难等），相关人员将被立即限制离开机场和其乘坐的航空工具，直至被医护人员用专车转移至隔离设施。

值得一提的是，目前哈萨克斯坦国内航线的复航仍仅以首都和阿拉木图市与各州首府城市之间的直航航线为主，各州之间的航线尚未恢复。

【编译：木合塔尔·木拉提】