政府总理视察阿克莫拉州春季播种工作

哈通社/努尔苏丹/5月14日--据总理府官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明14日视察了阿克莫拉州春季播种工作。

据悉，阿克莫拉州今年的春季播种面积为490万公顷。其中，谷物播种面积达 440万公顷。 目前为止，已完成58.1万公顷的谷物和豆类（计划的13.1％），超过3.9万公顷的油料种子（15.5％）和51,000公顷的饲料作物（28.4％）的播种工作。

据悉，阿克莫拉州共出动3.2万台农机。 其中包括1.4万台拖拉机、1.6万台播种机等。

国家为该州春季播种工作分配了6.8万吨的柴油，并根据总统下达的工作指示，已将柴油价格降低至165坚戈/升。

根据计划，春季播种工作可以在20-25天内完成。

工作视察框架下，政府总理对桑德克套和阿克阔勒地区的播种工作、农业企业的材料和设备技术、谷物和饲料作物的加工和清理、以及扩大肉类和奶制品的生产计划进行了了解。

与此同时，政府对桑德克套县的公共基础设施项目，美化后的住宅小区，以及卫生保健、教育和体育部门进行了工作视察。

根据今年前4个月的报告，阿克莫拉州的农业生产总值同比增长3.5％。 加工肉类产量增长22.1％（1.9万吨），乳制品增长0.4％（2.6万吨），面粉增长29％（12.2万吨），植物油增长42.1％（8 千吨）。

阿克莫拉州的农业生产可以为首都市场提供大约三分之一的肉和牛奶（33％和34％）以及94％鸡蛋。

另外，该州正在逐步落实肉类加工厂项目。根据计划，将新建111个肉类加工厂。

【编译：阿依波塔】