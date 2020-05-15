美国国防部关注哈萨克斯坦医疗卫生系统数字化经验

哈通社/努尔苏丹/5月15日 -- 美国国防部下属的国防威胁降低局对哈萨克斯坦抗击新冠肺炎疫情中的数字化经验表示了兴趣，并邀请哈方参加国际会晤分享经验。

根据哈萨克斯坦卫生部的消息，为确保相关各方对医疗信息系统交互过程中交换的信息内容能够准确理解，卫生部副部长沃勒扎斯·阿比舍夫4月23日签署批准了《关于在卫生保健数字空间内建立对象标识符》的规范。

凭借该规则，使用者将可在统一的平台上创建集中式医疗数据库，实现大数据交换而无需其他额外的操作。

美国国防部下属的国防威胁降低局对这一经验表示出了浓厚的兴趣。鉴于这一主题在应对COVID-19大流行中的紧迫性，该机构邀请哈萨克斯坦共和国卫生部参加BNSR（丝绸之路国家生物监视网络）在线会议，作为演讲者分享哈萨克斯坦在卫生系统数字化方面的经验。

会议将以公开模式，在BNSR平台上举行，相关内容将供丝绸之路沿线国家医学专业人士借鉴使用。

值得一提的是，哈萨克斯坦与美国是减少生物威胁相关计划框架下的合作伙伴。

目前哈萨克斯坦与美国的专家学者们正积极合作抗击COVID-19疫情，并定期与来自中亚、高加索、中东和东欧国家的相关领域人士举行在线会议，相互交流经验。

哈萨克斯坦医疗机构和政府机构的代表在上周出席了有关新冠病毒治疗的方案、传播过程和科学方法的多边会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】