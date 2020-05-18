多国领导人纷纷向哈萨克斯坦总统致生日祝贺

哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 5月17日是哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫的生日。

据总统府新闻局消息，多国总统、政府总理和议会议长，驻外机构负责人，国际组织和外交使团代表，非政府组织领袖，宗教、文化和科学界人士发来贺信，向托卡耶夫总统致以生日祝贺。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫，吉尔吉斯总统索隆拜·热恩别科夫以及阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在17日同托卡耶夫总统通了电话，并在电话中祝贺总统生日快乐。

此外，中国国家主席习近平、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、意大利总统塞尔焦·马塔雷拉、韩国总统文在寅、塞尔维亚总统亚历山大·武契奇、乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、摩尔多瓦总统伊戈尔·多东、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科、独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫、集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫•扎西、突厥语国家合作委员会秘书长巴格达·阿姆雷耶夫、突厥语国家议会大会秘书长阿勒腾别克·玛茂苏珀夫、莫斯科和全俄罗斯牧首以及其他多位国际政要向托卡耶夫总统发来了生日贺信。

【编译：木合塔尔·木拉提】