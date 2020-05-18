宗教人士呼吁信众居家度过盖德尔夜

哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局呼吁公众遵守居家令，在家中而不是在清真寺度过今年的盖德尔夜。

伊斯兰事务管理局18日发布的公告中表示，虽然国家紧急状态已经解除，但新冠肺炎（COVID-19）疫情对人民身体健康的威胁并未随之结束。

因此，公众仍需严格遵守隔离限行措施，重视检疫防疫规范。

伊斯兰事务管理局表示，参考国家首席卫生医师的决议，管理局将继续延续国家紧急状态期间执行的对清真寺的隔离措施，并倡导信众居家履行相应的礼拜活动。

根据今年的斋月时刻表，尊贵的盖德尔夜被确认为5月19日至20日的夜晚。

19日，哈萨克斯坦境内的所有清真寺将于07：00时至20：00时之间予以开放。

哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局重申，居家度过盖德尔夜，不仅是遵守国家机关出台的疫情防控规章制度，也是为了保护每一个信众及其家庭成员的身体健康，是重要的功修。

管理局还呼吁信众，在盖德尔夜的祈祷仪式中，为突厥斯坦州受水患影响的人民祈福。

哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局将通过网络在线方式，组织盖德尔夜的诵经祈祷仪式及其他相关的活动。

盖德尔夜是伊斯兰教信众非常重视的节日。《古兰经》说，该夜胜过一千个月，是极为贵重的一夜。据伊斯兰教传述，真主在此夜始降古兰经文。

根据传统习惯，在这一夜，沙克斯天全国各地的穆斯林群众将纷纷涌向坐落在当地的清真寺，庆祝盖德尔夜的到来，彻夜不眠，诵经赞主，向安拉祈祷幸福安康。

【编译：木合塔尔·木拉提】