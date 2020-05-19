联合国秘书长高度评价哈萨克斯坦在地区抗疫中的贡献

哈通社/努尔苏丹/5月19日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫19日同联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯举行了电话会谈。

据总统府新闻局消息，会谈中，双方就联合国与哈萨克斯坦在抗击新冠肺炎（COVID-19）疫情及消除其后续影响过程中实施的具体合作内容进行了讨论。

哈萨克斯坦总统高度评价了联合国秘书长在减缓国际大流行疫病对国民经济和卫生保健系统的危害方面采取的积极工作。

托卡耶夫指出，联合国及其下属机构在疫情期间始终奋战在抗疫第一线，再次证明了其重要的作用。

他强调，哈萨克斯坦完全支持旨在加强国际安全和经济复苏的联合国倡议。

古特雷斯就托卡耶夫对联合国倡议所作出的一贯支持，以及哈萨克斯坦在地区抗疫中所做出的突出贡献表示感谢。

联合国秘书长对哈萨克斯坦在疫情期间采取的保护公民健康、向弱势群体提供财政援助、支持企业并确定新的经济方向等一系列公共措施表示赞赏。

古特雷斯还赞扬哈萨克斯坦在内陆发展中国家集团（2020-2021年）中担任轮值主席期间所做的工作，并邀请托卡耶夫总统出席 主题为« COVID-19期间及其后阶段的发展筹资高级别会议»的高峰论坛。

该会议将于5月28日以在线形式举行。将有一系列国家和国际研究机构的负责任参会。会议将就冠状病毒持续流行的情况下对落后国家和发展中国家的支持问题进行讨论。

托卡耶夫总统接受了参会的邀请。总统还表示，相信国际社会在团结互助的精神下，将能够客服国际大流行疫病的威胁，并实现到2030年的联合国可持续发展目标。

此次电话会谈由联合国秘书长方面发起。

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内陆发展中国家集团：内陆发展中国家集团共有32个成员国 ，其中16个非洲国家、10个亚洲国家（中亚五国和阿富汗）、4个欧洲国家和2个南美洲国家。

哈萨克斯坦于2019年11月25日在纽约举行的内陆发展中国家集团部长级会议年会上当选轮值主席国。

哈萨克斯坦是全球最大内陆国家，离海洋最远距离为3750公里。

【编译：木合塔尔·木拉提】