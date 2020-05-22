新冠国际大流行令药物进出口出现了困难

哈通社/努尔苏丹/5月22日 – 受新冠国际大流行的影响，用于治疗各种疾病的一部分外国药品输入哈萨克斯坦遇到了一定阻碍。

哈萨克斯坦SK制药公司（СК-Фармация）董事会主席别热克·沙热夫21日指出，由于新冠国际大流行的影响，许多国家关闭了边境，导致过去的物流流程被彻底打乱。

甚至，有部分国家宣布不再向其他国家出口此前销售的药品。同时一些制药企业也停止了生产。

别热克·沙热夫举例称，哈萨克斯坦方面同印度有签署关于唑来膦酸药物供应方面的协议，但由于«不可抗力»因素，印度马哈拉施特拉邦所有企业（包括制药公司）都陷入了停产状态。这导致双方之间的供药协议无法执行。

别热克·沙热夫表示，虽然面临着复杂的情况，但在两国之间友好的交流沟通下，唑来膦酸药物有望在5月底通过专门的渠道运抵哈萨克斯坦。

他指出，除此之外，由于新冠国际大流行还有20多种药物的进口也面临着一些困难。其中，一种药物的出口国已经宣布不再出口这一药品。

别热克·沙热夫称，虽然药品的进出口物流活动不像人员流动那样受到严格的限制，但新冠大流行还是对国际范围内的药品进出口造成了巨大的影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】