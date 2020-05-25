国际突厥研究院成立已满十周年

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 今天是国际突厥研究院(TWESCO)成立十周年纪念日。

十年前的今天，即2010年5月25日，以通过科学实证精神研究和重振同宗同源的突厥语国家文化为宗旨的国际突厥研究院(TWESCO)，于哈萨克斯坦共和国首都努尔苏丹市和平和谐宫正式成立。

国际突厥研究院的成立，离不开哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议。

在2009年于阿塞拜疆的纳希切万举行的第九届突厥语国家首脑峰会上，纳扎尔巴耶夫提出了建议一个研究突厥世界的国际性组织的提议。

提案得到了参会的阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦和土耳其三国总统一致支持。

会议的讨论内容，被整理形成了最终于2009年10月3日签署的《纳希切万宣言》。

宣言的签署，不仅奠定了国际突厥研究院成立基础，也成为了突厥语国家合作历史上具有重要意义的里程碑事件。

按照宣言的精神，2010年5月25日，国际突厥研究院在哈萨克斯坦首都成立。首任总统纳扎尔巴耶夫和时任土耳其总统阿卜杜拉·居尔，以及来自哈萨克斯坦、土耳其、美国、俄罗斯（鞑靼斯坦、巴什基尔斯坦、楚瓦什、雅库特）、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯和乌克兰等国的一大批知名学者和政治人士出席了当天隆重举行的成立仪式。

在开幕式上发言的纳扎尔巴耶夫曾指出，国际突厥研究院的目标，是成为研究古今突厥世界历史、语言、文化，通过一系列详实的研究成果，揭示突厥语国家在世界文明中的地位以及独特贡献的学术中心。

2012年8月22~23日，在吉尔吉斯举行的第二届突厥语国家议会大会上，哈萨克斯坦共和国首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、土耳其共和国总统阿卜杜拉·居尔、吉尔吉斯斯坦共和国总统阿勒马兹别克·阿塔姆巴耶夫及阿塞拜疆共和国总理阿尔图尔·拉西扎德在有关给予突厥研究院以«国际»学术机构地位的协议上签字。

在各签署国批准上述协议后，2010年成立并一直在延续其工作的突厥研究院于2014年8月28日获得国际学术机构地位。由此，在自愿原则基础上由四个突厥语国家共同创建的«国际突厥研究院»这一国际独特学术机构开始运行。

2015年6月8日，据哈萨克斯坦突厥研究院消息，日前国际科学院联盟在比利时首都布鲁塞尔举行例行会议，会议宣布正式接纳哈萨克斯坦突厥研究院为该联盟正式成员。

此后，由国际突厥研究院院长达尔汗•克德尔艾里领导的团队开始发挥作用。

在国际突厥研究院的组织下，来自突厥语国家的科学家通过一系列国际考察，对分布在世界各地的突厥文化遗产进行了整理与清点，并以国际论坛和研讨会等形式，发表了许多具有高度学术价值和历史意义的科研成果。

此外，国际突厥研究院还组织举办了一系列教育-科研工作、考古调查、编撰突厥语国家统一历史教材、制定和实施《突厥晴雨表》《先祖遗产》等项目，主办《伟大草原》人文论坛积极参与联合国和教科文组织的大型合作活动，出版90多部科研专著，与匈牙利、日本、蒙古国等许多国家在相关学术领域开展了富有成效的交流互动。

可以说，成立至今十年的时间里，国际突厥研究院不断的为教育和科学领域，以及精神文化层面，为突厥语国家的一体化构建贡献着特殊的力量。

值此十周年纪念日之际，哈通社向国际突厥研究院院长达尔汗·克德尔艾里，以及全体国际突厥研究院科研人员致以诚挚的祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】