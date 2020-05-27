总统在第三次国家社会信任会议上的讲话要点

哈通社/努尔苏丹/5月27日-- 第三次国家社会信任会议于27日由托卡耶夫总统主持召开。

哈通社为读者梳理了总统在会议中的讲话要点：

1. 关乎和平集会的新法案充分保障了公民举行和平集会的宪法权利；

2. 政府应考虑提高大学教师工资待遇问题；

3. 要立法明确编写教科书主体的责任；

4. 回收未使用和未合理使用的土地工作正在有力推进；

5. 至2025年，国家教育经费将增加6倍，科学经费将增加7倍；

6. 政府应建立统一药品生产系统；

7. 有必要吸引优秀爱国青年加入国家政权体系；

8. 应将语言委员会划转到教育和科学部直属；

9. 要求政府在年底前制定完整版儿童学前教育模型；

10. 应将博士生的每月生活费提高至15万坚戈；

11. 每年应通过拨款，为至少100名学者前往国际顶尖学术研究机构进行交流实习提供支持；

12. 教育和科学部应制定《新专业技能分布图》；

13. 至2025年，哈萨克斯坦将新建20所大型医院；

14. 医生的薪水应比平均工资高2.5倍；

15. 为参军青年在服役期中学习技能创造条件；

16. 为缩小教育差距，应加强农村学校师资队伍建设；

17. 将师范类专业学生的生活费从2.6万坚戈提高至4.2万坚戈；

18. 应提高高等教育机构之间的竞争；

【编译：阿依波塔】