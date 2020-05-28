欧盟代表高度评价哈萨克斯坦抗疫举措

哈通社/布鲁塞尔/5月28日 – 意大利政治家、欧洲议会议员富尔维奥·马尔图谢洛日前对哈萨克斯坦在抗击新冠国际大流行疫情期间采取的各项措施表达了赞赏。

这位欧盟代表强调指出，哈萨克斯坦通过及时、正确和有效的措施，迅速的制止了新冠疫情的蔓延，避免了欧洲一些国家的情况在哈萨克斯坦重演。

马尔图谢洛称，严格但必要的限制措施，保护了成千上万哈萨克斯坦公民的健康和生命。

他还表示，提早的预防措施，也为医疗机构能够尽可能为医护人员开展针对性的培训提供了时间，并极大地缓解了卫生系统可能面临的压力。

马尔图谢洛称，近期世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格也曾将哈萨克斯坦称之为抗击疫情的优秀范例。

马尔图谢洛补充说，哈萨克斯坦在中亚地区拥有高效的生物技术和高位传染病领域科研机构，因此能够在较短的时间里自主研发新冠病毒的监测系统，并启动疫苗研制工作。

«这证明了哈萨克斯坦生物医学产业具有高度的竞争力。»他说。

这位意大利政治家还回顾了哈萨克斯坦与欧盟之间的传统友好关系，并强调，《哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作新协定》已于3月签署，他坚信在此次疫情之后，双方的关系将愈发稳固。

【编译：木合塔尔·木拉提】