工基部：若新冠疫情恶化则应暂停计划恢复的国际航班

哈通社/努尔苏丹/6月2日--哈萨克斯坦工业和基础设施部部长贝布特·阿塔姆库洛夫2日表示，如果新冠疫情恶化，应当暂停计划恢复中的国际航班。

阿塔姆库洛夫之前表示，当前正在讨论恢复与中国、韩国和阿塞拜疆之间的国际航班。第二阶段，将考虑恢复与德国、阿联酋、捷克、泰国、波兰和匈牙利之间的航班。

“除了我们，卫生部也在参与恢复国际航班的相关工作。比如，客机起飞前的卫生检查、办理离境许可证手续等一系列工作。与此同时，外交部也在开展相关工作。之前可以免签入境的部分国家已要签证和许可证。”贝布特·阿塔姆库洛夫在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上说道。

部长强调说道，当局正在与新冠疫情已趋于稳定的一些安全国家讨论恢复航班的可能性。

“我们需要取消与这些疫情安全国家的禁飞令。与此同时，首席卫生医师将对这些国家的新冠疫情进行评估。如果这些国家的疫情形势恶化，我们将立即中止飞行，这是卫生部恢复国际航班的必要前提。”阿塔姆库洛夫说。

部长还表示，部门间委员会下次会议将讨论开通与纽约（美国）、新加坡之间的航线。

【编译：阿拉依】