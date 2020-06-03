首任总统主持召开“萨姆鲁克-卡泽纳”基金会管理委员会会议

哈通社/努尔苏丹/6月3日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫3日主持召开了“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金会管理委员会会议。

会议就国家基金会当前工作，以及为支持中小企业采取的相关措施和工作任务落实情况进行了讨论。

纳扎尔巴耶夫指出，国家基金会为哈萨克斯坦发展中发挥了重要作用。

“今年，我们遇到了重大的挑战。新冠肺炎疫情对全球经济带来了重创，全球贸易增长减缓。这些因素对我国经济也带来了不利影响。在此，我们应确定帮助快速适应当前困难形式和克服危机的主要经济驱动力。”首任总统说。

纳扎尔巴耶夫指出了及时采取恢复经济增长措施的重要性。

此外，首任总统听取了政府总理阿斯哈尔·马明、“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金总裁阿赫梅特詹•叶西莫夫、哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）董事会主席阿里克•阿依达尔巴耶夫、哈萨克斯坦国家铁路公司董事会主席萨瓦特·蒙巴耶夫的工作汇报。

会上，首任总统关注了提高基金会旗下公司的有效性和私有化进程，以及为支持国产产品生产商提供的优惠政策问题。

【编译：小穆】